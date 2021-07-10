لبنان

حريق في السكسكية .. المنازل بخطر

Lebanon 24
10-07-2021 | 12:26
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شب حريق في بلدة السكسكية، واشتعلت النيران في جبل حي القلع، واقتربت من المنازل. وناشد الاهالي عناصر الدفاع المدني الاسراع في إخماد الحريق.
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حريق

السكسكية

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