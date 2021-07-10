لبنان

تطور هام على صعيد الملف الحكومي.. ما الجديد؟

Lebanon 24
10-07-2021 | 12:30
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ذكرت قناة الـ"NBN" أنّ الرئيس المكلف سعد الحريري سيقدم تشكيلة حكومية لرئيس الجمهورية ميشال عون الأسبوع المقبل، علها تكون فرصة أخيرة للانقاذ.

وكان "لبنان24" ذكر في تقرير خاص، يوم الأربعاء الماضي، تحت عنوان: "بري يسلم الحريري "الخرطوشة الأخيرة".. هل ولادة الحكومة قريبة؟"، أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري طلب من الرئيس المكلف إنجاز محاولة أخيرة، علها تساهم في ولادة للحكومة".

وأوضح التقرير أنّ "الاتصالات التي أجراها بري أفضت إلى التوصل لنقطة تتمثل في الطلب من الحريري المبادرة لتحضير تشكيلة أخيرة من 24 وزيراً وتقديمها إلى رئيس الجمهورية ميشال عون خلال الأيام القليلة المقبلة. وبعدها سينتظرُ الحريري ردود الفعل الصادرة عن الرئاسة الأولى والتيار الوطني الحر، وعلى أساسها سيتخذ موقفه إما بالاعتذار أو المرور نحو حكومة".

وأضاف تقرير "لبنان24": "تشكيلة الحريري ستكون وفق الأطر التي رسمتها مبادرة بري، وسيلتزم بها على أساس أنه يعمل على التسهيل، وفي حال رفض عون تلك التشكيلة التي سيقدمها الحريري، فإن الأخير سيخرج ويقول أنه أنجز كل المحاولات اللازمة، وسيكون له حُجّة بالقول بأنه سلم تشكيلة وتم رفضها، وبالتالي المشكلة ليست عنده بل عند رئيس الجمهورية وفريقه".

 

 

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