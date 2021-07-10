شريم: فليمثل كل المدعى عليهم أمام المحقق العدلي وليثبتوا براءتهم

غردت وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الاعمال د غادة شريم عبر حسابها على "تويتر" قائلة: "فلتسقط كل الحصانات لان هول المأساة أكبر من تفصيل من هنا وتفصيل من هناك.

كل متهم بريء حتى تثبت ادانته، لذا فليمثل كل المدعى عليهم أمام المحقق العدلي وليدلوا بما لديهم، وليثبتوا براءتهم بالادلة القاطعة التي لا تقبل الشك".