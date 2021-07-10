لبنان

عدد من أهالي شهداء انفجار المرفأ يلتقون فهمي في منزله (فيديو)

Lebanon 24
10-07-2021 | 19:47
A-
A+
Doc-P-841548-637615432819416029.jpg
Doc-P-841548-637615432819416029.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

التقى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي في منزله، عدداً من أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت، وذلك عقب تنفيذهم اعتصاماً أمام منزله بعد مسيرة انطلقت من ساحة الشهداء مروراً بمنزل النائب نهاد المشنوق.

وكان عدد من الاهالي المشاركين في الاعتصام رفضوا الصعود إلى منزل فهمي وأصروا على نزوله لمقابلتهم عند مدخل مبنى المنزل، إلا أن عدداً آخر منهم صعد والتقى به في دارته.

 

 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:18 | 2021-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2021-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:00 | 2021-07-10
22:57 | 2021-07-10
09:58 | 2021-07-10
22:58 | 2021-07-10
17:01 | 2021-07-10
16:57 | 2021-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website