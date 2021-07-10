عدد من أهالي شهداء انفجار المرفأ يلتقون فهمي في منزله (فيديو)

التقى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي في منزله، عدداً من أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت، وذلك عقب تنفيذهم اعتصاماً أمام منزله بعد مسيرة انطلقت من ساحة الشهداء مروراً بمنزل النائب نهاد المشنوق.

وكان عدد من الاهالي المشاركين في الاعتصام رفضوا الصعود إلى منزل فهمي وأصروا على نزوله لمقابلتهم عند مدخل مبنى المنزل، إلا أن عدداً آخر منهم صعد والتقى به في دارته.