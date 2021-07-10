شدياق ترد بعنف على الكتائب.. هذا ما كتبته

ردت الوزيرة السابقة مي شدياق عبر حسابها على موقع تويتر على بيان جهاز الاعلام في حزب الكتائب، وكتبت: اصدقائي في جهاز الإعلام الكتائبي أتعجب من الرد اليوم على مقابلة الاثنين الماضي.أظن آن الأوان أن تصوبوا البوصلة والسهام!بلا،نحن مطلعون وأنتم أحرار في اللعب على اللغات،أما على الآلام وانفجار المرفأوالحصاناتفمش ظابطة!على كل حال،الناس تعبت من الحروب العبثية فما بالكم بحرب الأخوة