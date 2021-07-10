لبنان

اشكالات محطات البنزين مستمرة.. هذا ما جرى في عكار

Lebanon 24
10-07-2021 | 14:07
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وقع إشكال فردي عند إحدى محطات الوقود في منطقة وادي خالد في عكّار على افضلية تعبئة الوقود، وقد تطور إلى إطلاق نار في الهواء وضرب بالسكاكين.
ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام، فقد أصيب نجلُ صاحب المحطة بطعنة سكين في ساقه وتم نقله الى احدى المستشفيات للمعالجة، في حين حضرت قوة من الجيش إلى المكان وعملت على فض الاشكال.
وإزاء ما حصل، فقد تم إغلاق المحطة لحين تأمين الحماية الأمنية اللازمة ولضمان منع أي اشكالات.
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