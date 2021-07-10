الجيش: تسليم شهادات في ختام ورشة عمل حول حماية الممتلكات الثقافية

أعلنت قيادة الجيش أنه تم "تسليم شهادات في ختام ورشة عمل حول حماية الممتلكات الثقافية في فوج الأشغال المستقل أقامتها منظمة Blue Shield International بالتعاون مع المديرية العامة للآثار وجمعية بلادي، بحضور قائد فوج الأشغال، ومؤسس المنظمة ورئيسها السابق (حفيد أمبراطور النمسا - المجر كارل الأول ورئيس الأسرة) السيد كارل فون هابسبورغ ورئيس المنظمة الحالي السيد بيتر ج.ستون، والأستاذ المحاضر في المنظمة المقدم الأميركي ميخائيل آلجاندرو دي لا كروز، ورئيسة المنظمة - مكتب لبنان رندا شدياق، ورئيسة جمعية "بلادي" السيدة جوان فرشخ بجالي.