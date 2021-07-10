لبنان

"ولعت".. الـ"NBN" تشنّ هجوماً حاداً ضد "الوطني الحر" والأخير يرد

Lebanon 24
10-07-2021 | 23:32
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شنّت قناة الـ"NBN" هجوماً حاداً ولاذعاً ضد التيار الوطني الحر، وذلك عبر مقدمة نشرتها المسائية، وقد جاء فيها: "أيها الفاسدون حتى النخاع...المنافقون حتى ما بعد بعد أسفل القاع...إسمعوا النصيحة: "ما خلونا" أصبح شعارا غير بياع...إرتقوا...رائحتكم زكمت أنوف اللبنانيين... التاريخ لن يرحمكم...بئس العهد عهدكم".
وإثر هذه المقدمة، خرج العديد من المسؤولين في "الوطني للحر" للرد على مضمونها. وفي السياق، قالت الوزيرة السابقة ندى البستاني عبر "تويتر": "الفاسد هوي يللي افتخر انو وقف معمل دير عمار وأخدنا عالتحكيم، الفاسد هوي يللي أخر الدفع بمعملي الزوق والجيه وكمان أخدنا عالتحكيم، الفاسد هوي يللي سكر كهربا لبنان أشهر وعرقل الخطط والمشاريع وابتز المتعهدين وقبض منن عكل فاتورة.انتو المتربعين ععرش الفساد من 30 سنة الناس بتعرفكن".
بدورها، قالت نائبة رئيس التيار "الوطني الحر" للشؤون السياسية مي خريش عبر "تويتر": "بدل توزيعكم تهم الفساد والإفساد وأنتم به غارقون…اذهبوا فوراً الى اقرار قوانين كشف حسابات وأملاك القائمين بخدمة عامة…واستعادة الأموال المحولة والكابيتال كونترول وقانون إستقلالية القضاء…والمحكمة المالية الخاصة".
إلى ذلك، قال النائب جورج عطالله: "الآن الآن وليس غداً ليتجرأ رئيس المجلس ويدعو الى جلسة رفع كل الحصانات. الآن الآن وليس غداً ليدعو رئيس المجلس الى إقرار قانون كشف الحسابات والممتلكات خاصة للحاشية والعائلة.الآن الآن أطلبوا رفع الحصانة عنكم ولا تتلطّوا وراء المزيد من الادلة".
من جهته، غرد النائب إدي معلوف قائلاً: "نحنا فاسدين وبدنا التدقيق_ الجنائي، وانتو ملوك الشفافية ونضافة الكف... ورافضينو، ومطلوب من الناس تصدّقكم".

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