لبنان

المطران سويف: إتحاد أبناء الوطن هو الكفيل بتخطيهم صعابهم

Lebanon 24
10-07-2021 | 16:35
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في اطار جولته على مختلف رعايا أبرشيته، زار رئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف، رعية مار جرجس في سير الضنية حيث استقبله المؤمنون وأبناء البلدة من مختلف الطوائف والمذاهب على صدى أنغام الفرقة الموسيقية لكشاف حرف اردة.
 
وفي عظة له، رأى سويف أن "صورة التلاقي التي تجسدها بلدة سير الضنية حيث يعانق المسجد الكنيسة، هي خشبة الخلاص الوحيدة التي قد تنقذ لبنان من محنته، فاتحاد ابناء الوطن هو الكفيل بتخطيهم صعابهم وأزماتهم".
وتوجه الى الحضور قائلا:"لن أنسى هذه الزيارة ولن أنسى السيدة المحجبة التي رحبت بي على طريقتها وبأسلوبها، لا بل ستحفر هذه الصورة في قلبي فتزيدني ايمانا بلبنان الذي لا يمكن له ان يستمر الا بجناحيه المسلم والمسيحي".
وفي ختام عظته سأل سويف "الله ان يبارك كل المؤمنين الذين يثابرون على الحضور الى هذه الكنيسة المقدسة التي يعود تاريخ بنائها الى أكثر من مئة سنة"، داعيا "المغتربين الى العودة الى أرضهم وديارهم ولو لفترة وجيزة".
كما وجه السلام الى غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، الذي يكن كل المحبة والتقدير للمنطقة وابنائها، ورفع مع الحاضرين الصلاة على نية الحبر الأعظم البابا فرنسيس الذي يمضي قدما نحو الحوار والانفتاح وتقبل الآخر المختلف.
 
 
 
 
 
 
 
 
 






 
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