لبنان

بزي: الحل الوحيد للأزمة هو تشكيل حكومة

Lebanon 24
10-07-2021 | 16:49
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اعتبر عضو "كتلة التنمية والتحرير" النائب علي بزي "أننا نعيش في ظل أسوأ الانهيارات المتعددة التي يمر بها تاريخ لبنان الحديث، والحل الوحيد عبر تشكيل الحكومة، التي تبقى الممر الإلزامي للإنقاذ".

وشدد بزي أمام وفود في مكتبه في بنت جبيل، على ضرورة تحمل الجميع مسؤولياتهم، من أجل إخراج لبنان واللبنانيين من هذه الأزمات الصعبة.

وشكر بزي مدير عام منشآت النفط في الزهراني زياد الزين، على تلبيته المناطق اللبنانية دون أي اعتبار للأبعاد الجغرافية والطائفية والحزبية.

واكد بزي انحياز حركة "أمل" الدائم الى الناس، وهذا في صلب عقيدتها وسلوكها ومواقفها وممارساتها وبصماتها على كافة المستويات.


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