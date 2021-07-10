لبنان

تسريب حوار فهمي وأهالي شهداء انفجار المرفأ.. هذا ما دار فيه

Lebanon 24
10-07-2021 | 16:57
A-
A+
Doc-P-841577-637615584084860713.JPG
Doc-P-841577-637615584084860713.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل صوتي مُسرّب من اللقاء الذي جمع أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت مع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، وذلك في منزل الأخير.

ويبرز التسجيل حواراً بين فهمي والسيدة إيلين عطا جعارة شقيقة الشهيد عبده عطا والجريح عصام عطا الذي أصيب بعطل دائم في رجله.

وطالبت جعارة من فهمي  رفع الحصانة عن المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، قائلة: "قاضي التحقيق ذكر اسمه كمدعى عليه ومعيب ما نقوم به وان نطالب برفع الحصانة"، مضيفة "القاضي يقوم بواجباته ولو لم يكن يحق له استدعاؤه لما قام بذلك".

ومن ضمن ردود فهمي ما قاله: "أحلت طلب القاضي العدلي الى الدائرة القانونية في وزارة الداخلية ولحظت في طلبي اذا أمكن استدعاؤه قبل الادعاء عليه".

 

 

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:18 | 2021-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2021-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:00 | 2021-07-10
22:57 | 2021-07-10
09:58 | 2021-07-10
22:58 | 2021-07-10
17:01 | 2021-07-10
16:49 | 2021-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website