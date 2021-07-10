تسريب حوار فهمي وأهالي شهداء انفجار المرفأ.. هذا ما دار فيه

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل صوتي مُسرّب من اللقاء الذي جمع أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت مع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، وذلك في منزل الأخير.

ويبرز التسجيل حواراً بين فهمي والسيدة إيلين عطا جعارة شقيقة الشهيد عبده عطا والجريح عصام عطا الذي أصيب بعطل دائم في رجله.

وطالبت جعارة من فهمي رفع الحصانة عن المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، قائلة: "قاضي التحقيق ذكر اسمه كمدعى عليه ومعيب ما نقوم به وان نطالب برفع الحصانة"، مضيفة "القاضي يقوم بواجباته ولو لم يكن يحق له استدعاؤه لما قام بذلك".

ومن ضمن ردود فهمي ما قاله: "أحلت طلب القاضي العدلي الى الدائرة القانونية في وزارة الداخلية ولحظت في طلبي اذا أمكن استدعاؤه قبل الادعاء عليه".