لبنان

واشنطن وباريس طلبتا من السعودية تعديل سياسة ادارة الظهر للبنان

Lebanon 24
11-07-2021 | 06:03
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نقلت" الديار" عن مصدر مطلع في بيروت "ان المعلومات عن نتائج زيارة السفيرتين الاميركية والفرنسية شيا وغريو الى الرياض تفيد انهما ركزتا على تعديل سياسة ادارة الرياض الظهر للوضع في لبنان واهمية مشاركتها في المساعدة على مواجهة الشعب اللبناني لتداعيات الانهيار والازمات المعيشية على غير صعيد وتفادي حصول انفجار اجتماعي كبير يهدد الاستقرار في لبنان.
وتوقع المصدر ان تتبلور نتائج التحرك الاميركي الفرنسي في وقت قريب ، لافتا الى ان السفيرتين شيا وغريو ستتابعان الوضع مع السفير السعودي وليد بخاري وتجريان اتصالات ولقاءات في بيروت خلال الايام القليلة المقبلة لهذه الغاية.
 
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