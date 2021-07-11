لبنان

التطورات تقتضي مقاربة جديدة وهذا هو المتوقع حريريا

Lebanon 24
11-07-2021 | 06:06
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مصادر في تيار المستقبل قالت لـ"الديار" امس ان خيار اعتذار الحريري ما زال هو المرجح، وانها لا تستبعد ان يعلن هذا الموقف الاسبوع المقبل لا سيما في ظل سياسة التعطيل التي انتهجها وينتهجها الرئيس عون وصهره جبران منذ التكليف وحتى اليوم غير عابئين بما يشهده البلد من انهيار خطير للوضع الاقتصادي والمالي والمعيشي.
لكنها ردا على سؤال لم تستبعد ان يقدم تشكيلة حكومية جديدة لرئيس الجمهورية ليبنى على الشيء مقتضاه.
واضافت ان الرئيس الحريري اكد لزواره امس مجددا ما كان قاله في مشاوراته الاخيرة بانه لا يستطيع ان يبقى مشمولا بتحمل مسؤولية التعطيل التي مارسها ويمارسها العهد، وان الوضع وصل الى حد لم يعد من الممكن التعامل معه بالشكل الذي حصل في الاشهر الماضية.
وحول تريثه في اعلان موقفه النهائي اوضحت المصادر انه استكمل مشاوراته اللازمة في هذا الخصوص، وانه لن يتأخر في اتخاذ قراره الحاسم بينما يعيش البلد اصعب المراحل بسبب سياسة العهد.
ونفت مصادر المستقبل ان يكون الحريري يراهن على تطورات خارجية لحسم امره، مشيرة الى ان مثل هذا الكلام يرمي الى التعمية على اسباب وحقيقة الازمة الحكومية الناجمة اولا واخيرا على سياسة التعطيل التي يمارسها الرئيس عون وصهره باسيل والعراقيل التي وضعها ويضعها في وجه التأليف.
المصدر: الديار
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