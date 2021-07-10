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لبنان
نائب اشتراكي: التصويت على الحصانة هو الامتحان الاساسي
Lebanon 24
10-07-2021
|
23:09
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عاود عضو كتلة اللقاء الديمقراطي، النائب بلال عبد الله، عبر "الأنباء" الإلكترونية التأكيد أنّ موقف اللقاء الديمقراطي سبق وأعلنه قبل أيام رئيس اللقاء، النائب تيمور جنبلاط، بأنّ الكتلة مع رفع الحصانات عن كل المراكز في الدولة: رؤساء ووزراء ونواب وقادة أمنيين وكل من يخدم التحقيق ووزراء عدل ودفاع وأجهزة أمنية، مضيفاً، "ما طالبت به هيئة مكتب المجلس هو بعض المعلومات الإضافية لإرسالها إلى الهيئة العامة لمناقشتها والتصويت عليها"، متابعاً: "علينا أن ننتظر موقف بقية الكتل، فاليوم الكلام كثير ولكن التصويت هو الامتحان الأساسي".
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