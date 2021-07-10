لبنان

"أكثر من 100 قطعة سلاح على الحدود".. رواية إسرائيلية عن خطة "حزب الله"

Lebanon 24
10-07-2021 | 23:25
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أفاد موقع "والا" العبري بأن تقديرات الجيش الإسرائيلي تشير إلى ضلوع "حزب الله" في عملية تهريب الأسلحة التي تم إحباطها في قرية الغجر الحدودية، بخسب مزاعمه. 

وأشار الموقع إلى أن "الجيش الإسرائيلي يقدر أن حزب الله قام مؤخرا بتوطيد العلاقات مع مواطني إسرائيل العرب"، كما يقدر أن الحزب "يقف وراء محاولة تهريب 44 مسدسا باهظ الثمن".

وتابع أنه "بحسب التقديرات (للجيش الإسرائيلي) فإن حزب الله يهدف عبر تهريب الأسلحة إلى تشجيع العمليات الإرهابية في إسرائيل خصوصا في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)".

وأضاف أنه "عقب ضبط عملية تهريب الأسلحة باهظة الثمن، أوضحت المؤسسة الدفاعية أن هناك اتجاها تصاعديا حادا لتهريب الأسلحة من لبنان إلى إسرائيل، حيث تم خلال الشهر الماضي وحده ضبط أكثر من مئة قطعة سلاح على الحدود".

ونقل الموقع عن مصادر دفاعية قولها إن "حزب الله، يعمل على تأسيس بنية تحتية إرهابية في إسرائيل، يمكن أن تنفذ هجمات في حالة صدور قرار"، على حدّ تعبيره. 
المصدر: روسيا اليوم
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