لماذا زار الراعي القصر الجمهوري؟ 

ما إن حطّت الطائرة التي أقلّت البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في بيروت آتية من روما حتى زار القصر الجمهوري، وذلك بعدما بلغ إلى مسامعه همسات تقول بأن ثمة إعتقادًا في دوائر القصر الجمهوري أن السينودس المسيحي الذي عُقد في الفاتيكان برئاسة البابا فرنسيس كان موجّهًا ضد الرئيس ميشال عون ورئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، فأتت زيارة الراعي لتنفي ذلك جملة وتفصيلًا، وهذا ما أوحاه البطريرك الماروني في تصريحه عقب الزيارة.