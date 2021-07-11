لبنان

هذا ما حصل في الجلسة التي ترأسها السفير البابوي

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-07-2021 | 08:30
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وفق معلومات خاصة فإن الجلسة التي ترأسها السفير البابوي في لبنان المونسنيور جوزف سبيتري، بطلب شخصي من البابا فرنسيس، من ضمن جلسات السينودس المسيحي الذي عقد في الفايكان، كانت عاصفة وسادها التشنج من قبل بعض الذين إعتبروا أن كلام السفير البابوي موجّه إليهم بالتحديد، خصوصًا عندما حمّلهم مسؤولية التدهور الأخلاقي في المجتمع المسيحي وتراجع مستوى الخدمات التي كانت تقدّمها الكنيسة في لبنان، سواء منها التعليمي أو الطبي. 
يُذكر أن ثمة فتورًا في العلاقة بين السفير سبيتري وعدد ومن المسؤولين الروحيين، وبالأخص في الكنيسة المارونية. 
 

لبنان

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