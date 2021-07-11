حزب الله عاتب ومنزعج

قالت مصادر مطلعة إن "حزب الله" انزعج من قيام بعض الشخصيات الحليفة له، من اعلاميين وسياسيين بتأويل خطابات الامين العام السيد حسن نصرالله الاخيرة، وتفسيرها بما يناسبهم في السياسة.

واشارت المصادر الى ان الحزب عتب على بعض هؤلاء وتحديدا الذين اصروا على الاستمرار بالاستثمار بالخلاف بين الحزب والتيار، واظهار كلام نصرالله موجها ضد التيار بشكل واضح وعلني.