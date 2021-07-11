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لبنان
شهادة جامعية لذوي الصعوبات التعلّمية بالتعاون بين NDU و SKILD
نوال الأشقر Nawal al Achkar
|
Lebanon 24
11-07-2021
|
05:00
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"Ideal"هو برنامج جامعي لذوي الإحتياجات الخاصة، ابتكره مركز SKILD بالتعاون مع جامعة NDU. بالمفهوم العلمي، البرنامج عبارة عن إتاحة المجال لذوي الصعوبات التعلّميّة من دخول جامعة سيدة اللويزة، واكتساب المهارات الأكاديميّة والتدريبية التي تؤهّلهم دخول سوق العمل. لكن بالمفهوم الحقيقي برنامج Ideal يتخطّى الإطار الأكاديمي الجامعي على أهميته، إلى مفهوم أشمل وأعمق يحاكي ثقافة قبول الآخر، ودمج الطلّاب في مجتمعهم ومحيطهم، وجعلهم فاعلين منتجين، يحقّقون ذواتهم وأهدافهم ويساهمون بتطوير مجتمعهم.
"حلّق عاليًا مع Ideal" هو شعار البرنامج الذي يقوم على شراكة بين مركز SKILD وجامعة سيدة اللويزة. المركز يرافق طلّابه من لحظة دخولهم جامعة سيدة اللويزة حتّى تاريخ تخرّجهم، على مدى سنتين من أربعة فصول. مراحل البرنامج وآلياته التنفيذيّة تشير إلى كيفية إحالة الإختلاف لطاقات، من خلال فتح المجال أمام شباب أصحاب الاحتياجات الخاصة الذين بلغوا 17 عامًا وما فوق من متابعة تحصيلهم الجامعي، ما يؤهّلهم للحصول بنهايته على certificate ، إضافة إلى صقل مهاراتهم الاجتماعية والحياتية، التي تمكّنهم من الإعتماد على أنفسهم في حياتهم اليومية والمهنية.
مديرة برنامج Ideal لمى بدوي لفتت في حديث لـ "لبنان 24" إلى أنّ مركز SKILD منذ تأسيسه عام 2011، يُعنى بتمكين الأولاد من ذوي الصعوبات التعليمية، من خلال مسارين، الأول عبر فريق متخصّص يرسله المركز إلى المدارس المتعاقدة مع المركز، والثاني باستقباله مئات الأطفال في المركز قبل الظهر وبعده، وتقديم جلسات علاج متخصّصة بكل حالة. "لكن فكرة مشروع Ideal انطلقت لاستكمال المشوار الجامعي مع هؤلاء الطلّاب، الذين لا يتمكّنون بعد التخرج من المدرسة من الإلتحاق بالجامعات والمهنيّات، من هنا أتت فكرة التشارك مع جامعة سيدة اللويزة، لمتابعة العمل معهم في المراحل الجامعية، بقصد تمكينهم من إيجاد فرص عمل، وتنمية مهاراتهم وتأهيلهم ليكونوا مستقلّين قدر الإمكان في تأمين أمورهم الحياتية اليومية وتدبر أمورهم. البرنامج يستوعب عشرة طلّاب لفترة سنتين، من عمر 16 إلى 27، وذلك بقصد فتح المجال أمام الطلاب الذين أكملوا تحصيلهم المدرسي، بمن فيهم من مرّ سنوات على إنهائه التعليم المدرسي، وحالتهم تسمح لهم بتطوير معارفهم في الجامعة. وهكذا نكون قد واكبناهم في المدرسة وفي الجامعة".
ثلاثةُ أهداف للبرنامج تفنّدها بدوي "هدف أكاديمي، بحيث يتابع هؤلاء الطلّاب فريق أكاديمي مختصّ. الهدف الثاني تحقيق مهارات مهنية، يُتاح من خلالها للطلاب القيام بالتدريب في الجامعة حسب اهتمامات وقدرات كل طالب. سنة التدريب الأولى في الفصلين الأولين تكون في الجامعة، في المكتبة مثلًا أو في مكتب شؤون الطلاب أو الكافيتريا، وفي السنة الثانية من البرنامج يصبح الطالب أكثر استقلالية وقدرة، ويتم أرساله للتدريب في شركات ومؤسسات خارج الجامعة، وهو ما يتيح مجالًا للتوظيف. الهدف الثالث يكمن في تنمية المهارات الإجتماعية والحياتية، بحيث يعمل البرنامج على تعزيز إمكانية إعتماد الطلاب على أنفسهم في تلبية حاجاتهم اليومية ليكونوا مستقلّين عن أهلهم قدر المستطاع".
تضيف بدوي "هذه التجربة تتيح لطلاب لبرنامج أن يعيشوا حياة جامعية كما غيرهم من الطلاب، فيندمجون بصفوف عادية إضافة إلى متابعة تعليمهم المتخصص، بحيث يختارون صفوفًا معينة في كلّ فصل جامعي، ليتابعوا دورسهم مع باقي الطلاب، ولو أنّ التقييم قد لا يكون موحّدًا، لكن الفكرة تكمن بدمج طلابنا مع باقي الطلاب. وسيكون لهم ID أسوة بباقي الطلاب، وبالتالي سيكونوا قادرين على القيام بأيّ نشاط في الجامعة".
التعاون ليس فقط مع إدارة جامعة سيدة اللويزة، بل مع طلابها أيضًا، بحيث يواكب كلُ طالب من الجامعة طالبًا من برنامج Ideal، في كلّ نشاط يقوم به، فيرافقه إلى الصف والمكتبة والكافيتريا في عملية دمج كاملة، ويُخصص لكل طالب ثلاثة أو أربعة زملاء له من الجامعة. ويتم اختيار الطلاب من كليات psychology، special education كونهم طلاب في المجال نفسه، وهذه التجربة تعتبر تدريبًا لهم في اختصاصاتهم، وتُحتسب على أنّها مشروع أو تدريب يحسم من ساعات التدريب المطلوبة، أو من الأقساط للطلاب المسجّلين في برامج المساعدة الإجتماعية.
بالنسبة لجامعة سيدة اللويزة NDU، قصة استقبال طلّاب لديهم صعوبات جسدية بدأت عام 2000، تقول نايلة بصبوص مسؤولة مكتب الدخول في الـ NDU لـ "لبنان 24"، في حينه وضعت الجامعة برنامجًا لاستقطاب ذوي الإحتياجات الخاصة "وتدريجيّا طوّرنا هذه البرامج، ليتمكّن من لديهم صعوبات تعلّمية من دخول الجامعة. فوضعنا إجراءات خاصّة بهم بدءًا من امتحان الدخول. وبالتعاون مع الأطباء المختصّين في الجامعة واستنادًا إلى تقارير من المؤسسات التي كانت تتابعهم، كان يتم تحديد نوع المساعدة التي يحتاجونها. كما تتم متابعتهم من قبل مكتب شؤون الطلاب، صلة الوصل بين التلميذ وأهله وأساتذته، يرافقونه في كلّ فصل، وصولًا إلى التخرج. وكنا نستقبل سنويا ما بين 20 و30 طالبًا لديهم صعوبات جسدية وتعليمية. هذا المسار بدأناه إلى حين تعرّفنا على مركزSKILD ، وحصل هذا التعاون بيننا، كونهم في المركز من ذوي الإختصاص، وقادرون على مواكبة الطلاب الذين لديهم صعوبات تعلّمية خلال فترة تعليمهم الجامعي، وهكذا تعاقدنا مع المركز منذ سنتين، وصولًا إلى عملنا سويًا ببرنامج Ideal".
منح فرص جامعية وشهادات لذوي الصعوبات التعلّمية، من خلال التعاون بين جامعة اللويزة ومركز SKILD، هو استثمار في الحقل الإنساني المعرفي، علّ هذه التجربة تعمّم على باقي الجامعات في لبنان.
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