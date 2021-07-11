هذه التحركات متوقعة الاسبوع المقبل

على أثر قرار وزير الداخلية عدم إعطاء الإذن برفع الحصانة، وقرار هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل بتمييع طلبات رفع الحصانة، بدأت إجتماعات مكثفة لـ"مجموعات ثورية"، بالإضافة الى تنسيق مع أحزابٍ في المعارضة من أجل تنظيم تحركاتٍ احتجاجية الأسبوع المقبل ، وستكون هذه التحركات على مراكز القرار وستكون مستمرة وضاغطة الى حين الوصول الى رفع الحصانات عن كل من تم إستدعاؤه من قبل المحقق العدلي.