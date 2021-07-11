مساعدات مالية قريبا للجيش

مع تصاعد حدة الأزمة الإقتصادية على كافة القطاعات في لبنان وبدء إنهيار المؤسسات العامة، أشارت مصادر مالية مطّلعة لـ" لبنان 24" الى أن قيادة الجيش تقوم باتصالات حثيثة لتأمين مساعدات عينية للجيش لتمكينه من الاستمرار في تنفيذ مهامه.وقالت المصادر ان العديد من الدول المانحة رصدت مساعدات نقدية (الفريش الدولار) ستصل الى لبنان لتوضع في حسابٍ خاص بقيادة الجيش ويعمل على إستنباط آلية يتم العمل عليها بين الجيش والجهات المانحة لكي يُصار في ما بعد الى توزيع هذه الأموال على الضباط والرتباء والأفراد كبدل غلاء معيشة كما أكدت المصادر.