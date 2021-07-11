باسيل يدور في الحلقة المفرغة 

رأت بعض الأوساط السياسية في كثرة الأحاديث التي أدلى بها في الأيام الأخيرة رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل (ثلاثة أحاديث في ثلاثة ايام) نوعًا من محاولات الهروب إلى الأمام، والمزيد من كيل الإتهامات للآخرين والظهور بمظهر المسهّل لتشكيل الحكومة وقذف الكرة الحكومية إلى ملعب الرئيس المكّلف سعد الحريري.ولم تستبعد هذه الأوساط، التي قرأت جيدًا ما بين سطور مواقف باسيل، أن يكون وراء كثرة هذه الأحاديث أمرًا مخفّيًا، أو تحضيرًا لمرحلة جديدة، على رغم ما حوته تلك المواقف من تناقضات واضحة.