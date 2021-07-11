لبنان

الراعي مسرور لهذا السبب.. ومشروع مهم قيد التحضير

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-07-2021 | 04:15
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أبدى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي عن سروره لعودة الإنتظام المالي والإداري الى الصندوق الماروني الاجتماعي وخاصةً في هذه الظروف الصعبة التي يمر فيها لبنان.
وأشار مصدر معني الى أن إدارة الصندوق الجديدة عملت منذ سنة ونصف السنة حتى اليوم على سداد ديون الصندوق لدى المصارف وقامت بمصالحات وتسويات مع المتخلفين عن الدفع، وساعدتهم على تسوية أوضاع شققهم السكنية، وإزالة الإشارات عنها، مما إستدعى تهنئة للإدارة من الراعي.
إدارة الصندوق أطلعت البطريركية على عزمها القيام بمشاريع جديدة، وخاصة في مناطق الأطراف، وعُلم أن شيئاً يتم العمل عليه بين الصندوق وإحدى المؤسسات العسكرية في عكار على أن يقدم الصندوق الأرض وتؤمن المؤسسة المواد والعمار ليكونا بشراكةٍ لما فيه مصلحة أفراد هذه المؤسسة.

لبنان

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