مجددا... التيار والانتخابات المبكرة

يتجه "تكتل لبنان القوي" وبالرغم من رفض "حزب الله" للانتخابات النيابية المبكرة، نحو القيام بخطوات دستورية من اجل الدعوة لمثل هذه الانتخابات وذلك في حال اعتذار الرئيس سعد الحريري، وفق ما تقول مصادر مطلعة.اضافت " ان التكتل صرف النظر عن الاستقالة من المجلس النيابي، لكنه سيسعى الى تقصير ولاية المجلس، وذلك لتجنب استمرار الازمة والفراغ في عهد الرئيس عون، اذ ان مثل هذه الخطوة قد يكون لها، برأيه، مردود شعبي ايجابي".