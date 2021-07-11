لبنان

المشكلة في الإسم 

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-07-2021 | 05:15
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يرى بعض المراقبين أن المشكلة الأساسية ليست في إعتذار الرئيس سعد الحريري أو عدمه، بل هي في إمكانية التوافق على الشخصية التي ستسند إليها مهمة تشكيل الحكومة العتيدة، خصوصًا أن ثمة خطوطًا حمراء يضعها الرئيس الحريري لتسمية من سيخلفه في هذه المهمة، وبالتالي هناك نوع من "الفتيو" من قبل الرئيس ميشال عون والنائب جبران باسيل على بعض الأسماء، التي يعتبرونها إستمرارًا لـ"الحريرية السياسية"، فيما تبقى أعينهما على إسمين بالتحديد غير متوافرة فيهما شروط التكليف، أقله بالنسبة إلى الغطاء السني، سواء من قبل رؤساء الحكومات السابقين أو دار الفتوى.

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