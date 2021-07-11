لبنان

فقدان الدواء ليس السبب.. هذه حقيقة وفاة "جوري" ابنة الـ10 أشهر (صور)

Lebanon 24
11-07-2021 | 09:41
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تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للرضيعة جوري السيد وهي من بلدة عانوت - إقليم الخروب.
 
 
 
 
 
 
 
وفي التفاصيل التي رواها الناشطون أنّ الطفلة البالغة من العمر 10 أشهر توفيت بسبب عدم  توفر الدواء اللازم لخفض حرارتها المرتفعة.
 
في المقابل، أكدت مصادر "لبنان 24" أنّ الطفلة لم تتوفَ بسبب عدم توافر الدواء، موضحةً أنّها أصيبت بالتهابات في الرئتين، ما استدعى نقلها من إحدى مستشفيات المنطقة بسبب عدم وجود عناية فائقة. وتابعت المصادر بالقول إنّ الطفلة توفيت على الطريق أثناء نقلها إلى مستشفى آخر.
 
بدوره، نقل مختار البلدة محمد اسماعيل عن والد جوري قوله إنّ عدداً من المستشفيات القريبة التي تتوافر فيها عناية فائقة رفضت استقبال الطفلة.  
 
 

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