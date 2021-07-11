مع ارتفاع إصابات كورونا.. نصيحة من طبيب لبناني بارز للوافدين (صورة)

مع معاودة إصابات فيروس كورونا ارتفاعها، دعا الدكتور عيد عازار، وهو رئيس قسم الأمراض الجرثومية والمعدية في مستشفى جاورجيوس (الروم)، وعضو اللجنة التنفيذية للقاحات في وزارة الصحة، الوافدين إلى توخي الحذر.

وفي تغريدة توعوية على حسابه على "تويتر"، كتب عازار: "نسبة حالات كورونا التي تشخصت في المطار قبل الفا الانكليزي كانت عالية، وها هي تزيد مجدداً مع دلتا الهندي.

نسبة حالات كورونا لي تشخصت بالمطار قبل الفا الانكليزي كانت عالية، رجعت تزيد مع دلتا الهندي.



نداء الى ال ٨٠٠ الف محب لي جايين: PCR بالمطار حتى لو مطعم، ٥ ايام وقاية مشددة و مخالطة عالخفيف، PCR باليوم الخامس ثم Enjoy Your Stay pic.twitter.com/qCJAcJ9hjb — Eid Azar (@EidAzar) July 11, 2021



نداء الى الـ 800 الف محب القادمين: اخضع لفحص PCR بالمطار حتى لو كنت ملقّحاً، ثم 5 أيام وقاية مشددة ومخالطة خفيفة، PCR في اليوم الخامس ثم Enjoy Your Stay". نداء الى الـ 800 الف محب القادمين: اخضع لفحص PCR بالمطار حتى لو كنت ملقّحاً، ثم 5 أيام وقاية مشددة ومخالطة خفيفة، PCR في اليوم الخامس ثم Enjoy Your Stay".

وأرفق عازار تغريدته برسم بياني لإصابات كورونا تحت عنوان "المطار والبلد".