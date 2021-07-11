مؤتمر صحافي لجعجع والبخاري

يعقد رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع وسفير المملكة العربيّة السعوديّة في لبنان وليد بن عبدالله بخاري مؤتمراً مؤتمراً صحافياً مشتركاً في المقر العام لحزب "القوّات اللبنانيّة" في معراب، تحت عنوان "لبنان – السعوديّة إعادة تصدير الأمل"، في حضور شخصيات اقتصادية وزراعيّة، وذلك عند الساعة 5:00 من بعد ظهر الغد الإثنين.