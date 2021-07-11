الفوعاني: ينطبق عليهم قول الشاعر "مخطئ من ظنّ أنّ للثعلب دينا"

أشار رئيس الهيئة التنفيذية لحركة امل مصطفى الفوعاني الى أنّ "حركة أمل لا تحتاج الى شهادة احد في كل مواقفها بل هي تقف أمام الناس وتفتح صدرها لكل تساؤل واشكالية، وتاريخها يشهد، وحاضرها يؤكد، اننا اكثر من حاسب ورفع الغطاء، فإذا ببعض من طرد من صفوف المجاهدين لعبث وفساد، يصبح على بعض الشاشات الموتورة ضيف الشتم والتشفي"، مضيفا: "هذا يؤكد صوابية ما اتخذته الحركة من قرارات، وهذا التباكي وذرف دموع التماسيح وعهر الاحقاد الدفينة على هذه الحركة يذكرنا دوما بتاريخ قاتم ايام الاقطاع، وبعض يسار حاقد، ويمين متطرف، انهت حركة امل وجوده وبقي بعض من ينعق منهم تطاولا على حركة قدمت الآلاف من الشهداء والجرحى حفاظا على وطن نريد فيه حفظ كرامة الانسان، وكل هذا يزيدنا يقينًا انّ مسلسل الاستهداف الممنهج للحركة ورئيسها وكوادرها هو محاولة يائسة ورخيصة لن تنال من عزيمة مجاهدينا".وقال الفوعاني خلال ندوة فكرية عبرتطبيق "zoom" بمناسبة شهادة الامام الجواد(ع): "ليرعوِ أولئك المرجفون الذين يدّعون عفة الإصلاح وهم من ينطبق عليهم قول الشاعر: "مخطئ من ظنّ أنّ للثعلب دينا" فهم دمروا الوطن ذات عبث حرب تحرير وإلغاء وفرّوا"، لافتا الى انه "اليوم يسحقون المواطن بسمسرات بواخر العتمة، والمناداة بالعفة وتاريخهم يشهد على فصول عمالة بدأت مصافحةً ولمّا تنتهِ يوم قالوا: "ان لا مشكلة مع العدو بل ويحق ان ينعم بالامن"، وكأنّه لا يلتفت الى ما مزقته العدوانية الصهيونية من أجساد أطفال وشيوخ ونساء وعزّل".ورأى الفوعاني ان "ما سمعناه من البعض انما هو كلمة باطل يراد به باطل، وانّ هذا البعض ما برح يتحين المواقف الموتورة، ليطلق سمًّا زعافًا"، مشيرا الى ان "كل ذاك يزيدنا ايمانًا بصوابية مواقفنا".