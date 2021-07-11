28
o
بيروت
33
o
طرابلس
26
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
24
o
بعلبك
27
o
بشري
28
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
الفوعاني: ينطبق عليهم قول الشاعر "مخطئ من ظنّ أنّ للثعلب دينا"
Lebanon 24
11-07-2021
|
04:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشار رئيس الهيئة التنفيذية لحركة امل مصطفى الفوعاني الى أنّ "حركة أمل لا تحتاج الى شهادة احد في كل مواقفها بل هي تقف أمام الناس وتفتح صدرها لكل تساؤل واشكالية، وتاريخها يشهد، وحاضرها يؤكد، اننا اكثر من حاسب ورفع الغطاء، فإذا ببعض من طرد من صفوف المجاهدين لعبث وفساد، يصبح على بعض الشاشات الموتورة ضيف الشتم والتشفي"، مضيفا: "هذا يؤكد صوابية ما اتخذته الحركة من قرارات، وهذا التباكي وذرف دموع التماسيح وعهر الاحقاد الدفينة على هذه الحركة يذكرنا دوما بتاريخ قاتم ايام الاقطاع، وبعض يسار حاقد، ويمين متطرف، انهت حركة امل وجوده وبقي بعض من ينعق منهم تطاولا على حركة قدمت الآلاف من الشهداء والجرحى حفاظا على وطن نريد فيه حفظ كرامة الانسان، وكل هذا يزيدنا يقينًا انّ مسلسل الاستهداف الممنهج للحركة ورئيسها وكوادرها هو محاولة يائسة ورخيصة لن تنال من عزيمة مجاهدينا".
وقال الفوعاني خلال ندوة فكرية عبرتطبيق "zoom" بمناسبة شهادة الامام الجواد(ع): "ليرعوِ أولئك المرجفون الذين يدّعون عفة الإصلاح وهم من ينطبق عليهم قول الشاعر: "مخطئ من ظنّ أنّ للثعلب دينا" فهم دمروا الوطن ذات عبث حرب تحرير وإلغاء وفرّوا"، لافتا الى انه "اليوم يسحقون المواطن بسمسرات بواخر العتمة، والمناداة بالعفة وتاريخهم يشهد على فصول عمالة بدأت مصافحةً ولمّا تنتهِ يوم قالوا: "ان لا مشكلة مع العدو بل ويحق ان ينعم بالامن"، وكأنّه لا يلتفت الى ما مزقته العدوانية الصهيونية من أجساد أطفال وشيوخ ونساء وعزّل".
ورأى الفوعاني ان "ما سمعناه من البعض انما هو كلمة باطل يراد به باطل، وانّ هذا البعض ما برح يتحين المواقف الموتورة، ليطلق سمًّا زعافًا"، مشيرا الى ان "كل ذاك يزيدنا ايمانًا بصوابية مواقفنا".
تابع
الأكثر قراءة
إليكم تسعيرة الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الأحد
Lebanon 24
إليكم تسعيرة الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الأحد
02:38 | 2021-07-11
11/07/2021 02:38:47
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذه المنطقة.. اشتراك المولدات "مجاناً" لـ6 أشهر
Lebanon 24
في هذه المنطقة.. اشتراك المولدات "مجاناً" لـ6 أشهر
14:17 | 2021-07-10
10/07/2021 02:17:28
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدان الدواء ليس السبب.. هذه حقيقة وفاة "جوري" ابنة الـ10 أشهر (صور)
Lebanon 24
فقدان الدواء ليس السبب.. هذه حقيقة وفاة "جوري" ابنة الـ10 أشهر (صور)
02:41 | 2021-07-11
11/07/2021 02:41:47
Lebanon 24
Lebanon 24
اشتباكات عنيفة في طرابلس.. ماذا يحصل؟
Lebanon 24
اشتباكات عنيفة في طرابلس.. ماذا يحصل؟
14:50 | 2021-07-10
10/07/2021 02:50:09
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلامية الـ"ال بي سي" تبكي مباشرة على الهواء: "وجّعوا شعب بكاملوا"! (فيديو)
Lebanon 24
إعلامية الـ"ال بي سي" تبكي مباشرة على الهواء: "وجّعوا شعب بكاملوا"! (فيديو)
06:10 | 2021-07-11
11/07/2021 06:10:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:00 | 2021-07-11
مسؤول أمني إسرائيلي يهدّد: "حرب لبنان الثالثة" مسألة وقت
13:24 | 2021-07-11
حردان: الدعوة إلى "الفدرلة" في لبنان هي بمثابة قرع أجراس العودة للحرب
13:22 | 2021-07-11
إنقاذ شابين من الغرق قبالة خليج جونية
13:21 | 2021-07-11
أهالي شهداء المرفأ: خلية المحامين المتابعة للملف لا تمثلنا
12:54 | 2021-07-11
ماذا في تقرير مستشفى رفيق الحريري اليوم؟
12:27 | 2021-07-11
المرعبي: هم الحريري الاول والاخير إنقاذ الوطن
فيديو
لحظات من الرعب الحقيقي.. سطو مسلح على متجر هواتف (فيديو)
Lebanon 24
لحظات من الرعب الحقيقي.. سطو مسلح على متجر هواتف (فيديو)
05:00 | 2021-07-11
11/07/2021 21:00:10
Lebanon 24
Lebanon 24
سؤال مفاجئ لوزير التعليم المصري: ما جمع "حليب"؟ وهذه ردة فعله (فيديو)
Lebanon 24
سؤال مفاجئ لوزير التعليم المصري: ما جمع "حليب"؟ وهذه ردة فعله (فيديو)
02:30 | 2021-07-11
11/07/2021 21:00:10
Lebanon 24
Lebanon 24
إلغاء بث تلفزيوني وإطلاق النار على مراسل.. ماذا يجري؟ (فيديو)
Lebanon 24
إلغاء بث تلفزيوني وإطلاق النار على مراسل.. ماذا يجري؟ (فيديو)
00:30 | 2021-07-11
11/07/2021 21:00:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact