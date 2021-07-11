طقس لبنان صيفي ورطب وحار.. وارتفاع بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية، ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، بينما تبقى على حالها على الساحل، ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة.وجاء في النشرة الآتي- الحال العامة: طقس صيفي رطب وحار نسبيا خلال الأيام المقبلة.ملاحظة: (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر تموز هو ما بين 24 و 32 درجة)- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع رياح ناشطة احيانا كما يزداد الشعور بالحر بسبب نسبة الرطوبة المرتفعة على الساحل.الإثنين:غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية بينما تبقى على حالها على الساحل كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة.الثلاثاء:قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تبقى مرتفعة نسبيا في المناطق الجبلية والداخلية.الأربعاء:قليل الغيوم وبقاء درجات الحرارة مرتفعة نسبيا على الجبال والداخل وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة مما يزيد الشعور بالحر، كما يتشكل الضباب على المرتفعات.- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 23 الى 32 درجة، فوق الجبال من 18 الى 29 درجة، في الداخل من 20 الى 36 درجة.- الرياح السطحية:غربية نهارا، جنوبية شرقية ضعيفة ليلا سرعتها بين 10 و 35 كلم/س.- الانقشاع: جيد اجمالا على الساحل ويسوء محليا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.- الرطوبة النسبية على الساحل:بين 60 و 85 %- حال البحر:منخفض الموج. حرارة سطح الماء: 28 درجة.- الضغط الجوي: 755 ملم زئبق.- ساعة شروق الشمس: 05,35 ساعة غروب الشمس: 19,51 .