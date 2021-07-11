نهار بيئي سياحي في الشوف الأصيل

في اطار تشجيع السياحة البيئية الداخلية والتنمية الريفية، نظّمت محمية أرز الشوف الطبيعية ومبادرة الشوف الأصيل يوماً سياحياً بيئياً في ربوع منطقة الشوف بالتعاون مع نادي الصحافة شاركت فيه نخبة من الاعلاميين من مختلف القنوات التلفزيونية والاذاعية والصحف والمواقع الالكترونية يتقدّمهم المدير العام لوزارة الاعلام الدكتور حسان فلحة ومدير الوكالة الوطنية للاعلام زياد حرفوش وعدد من الوجوه التلفزيونية والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد تعرّف الوفد الاعلامي الى الجزء الجنوبي من محمية أرز الشوف الذي يُعدّ آخر إمتداد للأرز اللبناني في قرية نيحا الشوف، كما تعرّف الى التعاون الدائم القائم بين المحمية والبلديات والتعاونيات الزراعية ومقدمي الخدمات والمجتمع المحلي ككل لتعريف الضيف على تراث وتاريخ المنطقة والنشاطات الصديقة للبيئة التي بإمكانهم اختيارها.

وكان في استقبال الاعلاميين رئيسة مبادرة الشوف الأصيل نورا جنبلاط ورئيس لجنة محمية الشوف الطبيعية شارل نجيم ومديرها نزار هاني الذي رحّب بالمشاركين للمرة الثانية على التوالي في غضون 3 سنوات.

وألقت جنبلاط كلمة في المناسبة: "نجتمع اليوم لنتابع سوياً مبادرة الشوف الأصيل والترويج السياحي وتحسين نوعية الخدمات وتسويق لمنتجات المحلية وربط الشوف بالأسواق المحلية والعالمية"، وأوضحت" أن محمية أرز الشوف الطبيعية قطعت شوطاً كبيراً في دعم السياحة الريفية عبر مشاريع متعددة وشركاء محليين وأجانب".

نادي الصحافة



وتحدث بإسم الوفد الاعلامي عضو الهيئة الادارية لنادي الصحافة سعد الياس فقال "اليوم نعود الى هذا الشوف الأصيل ونبدأ مجدداً جولتنا من هذا القصر الذي يقع على مقربة من مطرانية بيت الدين المارونية جارة المختارة هذه الدار التاريخية التي لعبت وتلعب دوراً نوعياً في السياسة اللبنانية، وإحتضنت مصالحة تاريخية مع البطريرك مار نصرالله بطرس صفير طوت صفحة الماضي الأليم وحصّنت الجبل بجناحيه، هذا الجبل الذي بوحدته يحمي وحدة لبنان، هذا الجبل الذي يتحسّس قادته أوجاع اللبنانيين وهمومهم الحياتية والمعيشية بجميع أطيافهم".

وأضاف الياس" نحضر اليوم الى هذا الجبل ومعنا مجموعة من نخبة الاعلاميين الذين يشغلون مواقع متقدمة سواء في وزارة الاعلام أو في مؤسسات تلفزيونية واذاعية ومواقع الكترونية وصحف ليروا بأم العين كيف يتم الحفاظ على البيئة في هذه المنطقة، وكيف تتم حماية الثروات الطبيعية خصوصاً أن الشوف يضمّ أكبر وأهم محمية طبيعية في لبنان، تحتوي على ثلاث غابات أرز بين معاصر الشوف والباروك وعين زحلتا، وتتميّز بتنوّعها البيولوجي وأشجارها المعمّرة وصخورها وبحيرتها وتُعتبر ممراً للطيور المهاجرة وموئلاً للحيوانات النادرة".

وكانت كلمة عفوية للمدير العام لوزارة الاعلام حسان فلحة عبّر فيها عن إعجابه بطبيعة الشوف وبتاريخها العريق، مشجّعاً كل المبادرات الهادفة التي تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية والتنمية الريفية".