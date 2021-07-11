لبنان

أمين الجميّل: لطالما كانت الكتائب تنادي بالوحدة والتضامن

Lebanon 24
11-07-2021 | 06:23
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أحيا قسم كفرعبيدا الكتائبي، ذكرى شهداء البلدة الذين سقطوا في الحرب، في قداس قرب مدفنهم في باحة كنيسة سيدة الخندق.

وألقى الرئيس امين الجميّل كلمة بعد القداس قال فيها: "لطالما كانت الكتائب تنادي بالوحدة والتضامن لتحقيق الهدف الذي يخدم مصلحة لبنان. انتخابي رئيسا للجمهورية حصل نتيجة إجماع لبناني ولم أكن لأقبل يومها لو لم يكن هناك إجماع علي ومن هنا نذكر من لديه أدنى شك أننا رواد وحدة ومصلحة وطنية عليا ولسنا رواد أنانية ومصالح ذاتية وتفرقة وتمسك بأهداف خاصة وأنانيات وفئوية قاتلة. نحن نذرنا حياتنا من أجل لبنان ووحدته وسيادته ومن كفرعبيدا التي أحب وتعني لي الكثير ولن ننسى شهداءها ونذكر ايضا الشهداء الأحياء الموجودين هنا أو في أستراليا، نذكرهم في كل لحظة ونذكر الذين فارقونا جسديا وكل الشهداء الأحياء الذين كان لهم الفضل في تحرير بلدة شكا".
 
 
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