عكر التقت دوكان وغيوم في حضور نعمة وغجر

استقبلت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع وزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، منسق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان والقائم بالأعمال في السفارة الفرنسية جان فرانسوا غيوم، في حضور وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راول نعمة ووزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر، وكان بحث في الأزمة الاقتصادية والمعيشية والتحضيرات في باريس لعقد المؤتمر الدولي الثالث لدعم لبنان في 20 تموز الحالي.