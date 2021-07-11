لبنان

الصيدليات: تعليق الإضراب يومي الإثنين والثلاثاء

Lebanon 24
11-07-2021 | 07:03
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أعلن تجمع أصحاب الصيدليات، في بيان، "تعليق الإضراب يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، في انتظار تنفيذ وعد وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن الثلثاء المقبل، على ان يقتصر البيع في هذين اليومين على الحالات الطارئة والضرورية من الادوية المتوفرة وللمرضى حاملي الوصفات القانونية ممهورة بختم وتوقيع طبيب الاختصاص".

وشددت على "انتظار وعد الوزير الثلثاء وفي حال عدم التنفيذ لأي سبب، سنجد انفسنا مضطرين لاستئناف الاضراب المفتوح اعتبارا من يوم الاربعاء، في حال لم يتم تزويدنا بالادوية لتلبية حاجات المرضى".
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