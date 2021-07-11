الخازن: كلام بينيت يكشف لبنان أمام حرب إسرائيلية جديدة

اعتبر عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن في بيان اليوم، أن "كلام رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت اليوم عن أن الدولة اللبنانية على شفا الانهيار، شأنها شأن الدول التي سيطرت عليها إيران، خطير جدا لأنه يكشف لبنان أمام حرب إسرائيلية جديدة".وسأل: "ماذا يعني هذا الإنذار الإسرائيلي البالغ الدلالة، غير أنه عبارة عن تبليغ بأن الوضع يمكن أن يتغير، وأن تسحب المظلة الزرقاء على الحدود مع إسرائيل، ويصبح لبنان مكشوفا ومعرضا لحرب إسرائيلية. هذه التلفيقات التي دأب الإسرائيليون على استخدامها تنم عن رغبة العدو المبيتة في شن عدوان جديد على لبنان. ماذا فعلنا لتطويق هذه المخاطر الداهمة والمصيرية في ظل الملفات المشتعلة عندنا والتي تنذر بالامتداد؟"وختم: "من الخفة بمكان أن نعطل تشكيل حكومة إنقاذ ومهمة لاستنهاض البلد والتخفيف من أوجاع الناس الذين كفروا بكل شيء، وساحتنا الداخلية مكشوفة ولا غطاء لها ما دمنا في حال استحالة عن القيام بأي خطوة لتفادي الانفجار الكبير".