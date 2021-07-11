لبنان

الجيش: طيران ليلي بين القواعد الجوية

Lebanon 24
11-07-2021 | 08:17
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

"اعتبارا من تاريخ 12 / 7 / 2021 الساعة 20.20 ولغاية تاريخ 16 / 7 / 2021 الساعة 00.30، ستقوم القوات الجوية بتنفيذ طيران ليلي بالانتقال بين القواعد الجوية التالية: بيروت، القليعات، رياق وحامات".
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الجيش

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