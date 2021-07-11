لبنان

الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في عدد من المناطق

Lebanon 24
11-07-2021 | 08:58
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 صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، سلسلة بيانات، جاء فيها:

"ستقوم وحدة من الجيش، اعتبارا من 12/7/2021 ولغاية 23/7/2021، بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية الزهراني، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية.

وبتاريخ 12/7/2021 ما بين الساعة 6,00 والساعة 10,00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدات: عمرا، حولا، عرب اللويزة، يارون، طير حرفا، الضهيرة والبستان - الجنوب.

كما تقوم وحدات من الجيش اعتبارا من 5/7/2021 ولغاية 23/7/2021 بإجراء تمارين تدريبية في مجمع الحريري - كفرفالوس وحقلي تدريب مزرعة حنوش - حامات وتم رطيبة - اللقلوق، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية".
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