لبنان

سباحة كادت أن تتحوّل إلى كابوس.. هذا ما حصل مقابل شاطىء الروشة

Lebanon 24
11-07-2021 | 16:57
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نقل عناصر من الدفاع المدني اليوم مواطناً بحالة انعاش قلبي ورئوي الى مستشفى الجامعة الأميركية جراء تعرضه للغرق اثناء ممارسته السباحة مقابل شاطئ الروشة-بيروت.
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الروشة

غرق

الدفاع المدني

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