لبنان

سرقة مفروشات من داخل فيلا في عكار

Lebanon 24
11-07-2021 | 17:12
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أقدم مجهولون وبواسطة الكسر والخلع على سرقة فيلا المدعوة ”ف.ع“ في منطقة بزبينا في عكّار، حيث تمكنوا من سرقة أثاث المنزل من مفروشات وأدوات كهربائية وغيرها، والتي قدّرت بقيمة 20 ألف دولار.

وقد ادعى صاحب الفيلا أمام مخفر بينو في قوى الأمن الداخلي، وبوشرت التحقيقات لمعرفة الفاعلين.
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