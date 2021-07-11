لبنان

منحوتة بالرمل للقديسة رفقا على شاطىء شكا

Lebanon 24
11-07-2021 | 10:24
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أنجز النحات والرسام الزغرتاوي أنطونيو عبود، منحوتة للقديسة رفقا على فراش المرض صباح اليوم، على رمال مسبح "سان انطوان شكا - الهري". ويأتي هذا العمل الابداعي بعد أن صمم بالرمال على شاطىء شكا نفسه في وقت سابق وجه القديس شربل.

واعتبر عبود، الذي صمم مئات اللوحات والمنحوتات بالريشة والازميل، "ما قام به شمعة أنارها لخلاص لبنان من محنه على يد القديسين اللبنانيين من بقعاكفرا وعنايا الخالدية وبكفيا وايطو وجربتا وحردين واهدن وقنوبين وكل القرى والبلدات التي عاش فيها القديسون والطوباويون والمكرمون اللبنانيون.
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