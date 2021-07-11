سكاف: صرخات أهالي ضحايا المرفأ رفع حصانة ويمكن أكثر

صرخات اهالي ضحايا المرفأ الي سمعناها بين منازل السياسيين كانت #رفع_حصانة ويمكن اكتر.
ومحاكمة #الرأي_العام افعل من المحاكم والسجون .
ولو واثقين من برائتكن كنتوا رحتوا ع التحقيق وبلا ما تتخبّوا ورا حصانات مش رح ترحمكم .
وذنب #جريمة_مرفأ_بيروت هيي اهم من العقوبات بحقكن .
— Myriam Skaff (@MyriamSkaff) July 11, 2021
صرخات اهالي ضحايا المرفأ الي سمعناها بين منازل السياسيين كانت #رفع_حصانة ويمكن اكتر.
ومحاكمة #الرأي_العام افعل من المحاكم والسجون .
ولو واثقين من برائتكن كنتوا رحتوا ع التحقيق وبلا ما تتخبّوا ورا حصانات مش رح ترحمكم .
وذنب #جريمة_مرفأ_بيروت هيي اهم من العقوبات بحقكن .