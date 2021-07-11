سكاف: صرخات أهالي ضحايا المرفأ رفع حصانة ويمكن أكثر

اعتبرت رئيسة "الكتلة الشعبية" ميريام سكاف أن "صرخات أهالي ضحايا المرفأ التي سمعناها بين منازل السياسيين كانت رفع حصانة ويمكن أكثر، فمحاكمة الرأي العام أفعل من المحاكم والسجون".وكتبت في تغريدة لها عبر "تويتر": "لو واثقين من برائتكم كنتوا رحتوا عالتحقيق وبلا ما تتخبوا وراء حصانات مش رح ترحمكم".وختمت: "ذنب جريمة مرفأ بيروت هيي اهم من العقوبات بحقكم".