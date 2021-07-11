لبنان

نقابة محامي طرابلس: يوم تضامني للمحامين غدا

Lebanon 24
11-07-2021 | 11:41
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 أعلن مجلس نقابة المحامين في طرابلس، يوم غد الإثنين الواقع في 12/7/2021، يوما لتضامن المحامين في لبنان، داعيا "الزميلات والزملاء المحامين إلى الإضراب في هذا اليوم، والتوقف عن حضور الجلسات أمام المحاكم وعن إجراء المراجعات لدى الأقلام والإدارات".
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