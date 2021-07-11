نقابة محامي طرابلس: يوم تضامني للمحامين غدا

أعلن مجلس نقابة المحامين في طرابلس، يوم غد الإثنين الواقع في 12/7/2021، يوما لتضامن المحامين في لبنان، داعيا "الزميلات والزملاء المحامين إلى الإضراب في هذا اليوم، والتوقف عن حضور الجلسات أمام المحاكم وعن إجراء المراجعات لدى الأقلام والإدارات".