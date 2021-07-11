إنقاذ شخصين من الغرق مقابل شاطئ الدامور

أنقذ عناصر من وحدة الانقاذ البحري في الدفاع المدني، في تمام الساعة 18,00 من تاريخ اليوم الواقع في 11/7/2021، شخصين من التابعية السورية من الغرق، مقابل شاطئ الدامور.



وقد عمل العناصر على تقديم الاسعافات اللازمة لأحدهما، فيما تولت جهات أخرى نقل الآخر الى مستشفى سبلين الحكومي لتلقي العلاج اللازم.