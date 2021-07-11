لبنان

إنقاذ شخصين من الغرق مقابل شاطئ الدامور

Lebanon 24
11-07-2021 | 11:58
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 أنقذ عناصر من وحدة الانقاذ البحري في الدفاع المدني، في تمام الساعة 18,00 من تاريخ اليوم الواقع في 11/7/2021، شخصين من التابعية السورية من الغرق، مقابل شاطئ الدامور.

وقد عمل العناصر على تقديم الاسعافات اللازمة لأحدهما، فيما تولت جهات أخرى نقل الآخر الى مستشفى سبلين الحكومي لتلقي العلاج اللازم.
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