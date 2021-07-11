لبنان

وزير الصحة يفتح تحقيقا بوفاة الطفلة جوري

Lebanon 24
11-07-2021 | 12:20
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 أصدرت وزارة الصحة العامة البيان التالي: "أوعز وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن بفتح تحقيق بملابسات وفاة الطفلة جوري السيد؛ وقد تم الإتصال بالجهات المعنية كافة، الطبية والإدارية وعائلة الطفلة، بهدف إعداد تقرير تفصيلي ستتم دراسته في اللجنة المختصة بطب الأطفال في وزارة الصحة العامة لإجراء المقتضى.
إن وزارة الصحة العامة تتقدم من عائلة الطفلة بأحر التعازي، مؤكدة ضرورة إبداء المعنيين في القطاع الصحي والطبي أقصى درجات التضامن مع المرضى لعبور هذه المرحلة الدقيقة".
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