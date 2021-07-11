المرعبي: هم الحريري الاول والاخير إنقاذ الوطن

رأى عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب طارق المرعبي، خلال لقاءات عقدها مع أهالي عكار، أن "الرئيس سعد الحريري يواصل مساعيه للوصول الى حكومة إنقاذية تنهض بالبلد من أزماته، وتضع حدا للانهيار الحاصل، وهمه الاول والاخير هو إنقاذ الوطن وغير آبه لإرضاء أحد على حساب مصلحة الوطن، التي تتطلب من الجميع التضحيات، ولعل هذه المرحلة هي الاصعب التي تعصف بالوطن".ودعا المرعبي المسؤولين الى "الجرأة في اتخاذ الخطوات التي تعطي الامل للمواطن بعدما فقدها".كما دعا الجميع الى "تسهيل تشكيل الحكومة لتنطلق عملية الاصلاحات ووضع الامور في نصابها الصحيح".وعقد المرعبي لقاء مع رئيس دائرة أوقاف عكار الشيخ مالك جديدة في دارته، وتم البحث بحاجات عكار، ولاسيما أزمة المحروقات الحادة وأمور أخرى.ونقل المرعبي للشيخ جديدة الخطوات التي يقوم بها نواب عكار، لدعم وصول المحروقات الى المحافظة لتأمينها للمستشفيات ولمولدات الاشتراكات والافران والمصانع والالية المتبعة لذلك، شاكرا للشيخ جديدة وجميع المرجعيات الدينية تحركاتهم واجتماعاتهم الهادفة للوقوف الى جانب هموم الناس.كما التقى المرعبي هيئات شبابية ومزارعين في خلال جولة قام بها بعدد من البلدات.كما شارك بلقاء مع نواب عكار بمنسقية عكار بتيار "المستقبل"، وبتوجيه واهتمام من الرئيس سعد الحريري "من أجل التمهيد للمصالحة بين عائلات في بلدة القليعات"، مؤكدا "ضرورة إرساء المحبة بين الاهالي والتعالي عن الجراح".