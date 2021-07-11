لبنان

مسؤول أمني إسرائيلي يهدّد: "حرب لبنان الثالثة" مسألة وقت

Lebanon 24
11-07-2021 | 14:00
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قال مسؤول أمني إسرائيلي بارز، اليوم الأحد، إن الحرب الإسرائيلية الثالثة على لبنان مجرد مسألة وقت فحسب.

وأفاد الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، اليوم الأحد، بأن مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى ـ لم يذكر اسمه ـ هدد بأن الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها لبنان، ربما تكون سببا في اندلاع حرب لبنان الثالثة، خاصة مع زعمه بأن هناك حالة من الفراغ السلطوي في البلاد، ما يدفع بكل من "حزب الله" وإيران إلى توسيع نفوذهما وسيطرتهما في الأراضي اللبنانية.

ورأى المسؤول الإسرائيلي أن "حزب الله" يعمد إلى فتح شبكات صرافة آلية ودعم منتجات غذائية ودعم للوقود في بلاده، رغم انهيار النظام الاقتصادي وشح الوقود في لبنان، وهي تحولات خطيرة لصالح الحزب، على حد وصفه، مدعيا أن يقوم بعملية تطوير وتقدم بشأن الصواريخ المتقدمة لديه، وهو ما يهدد حرية الحركة الجوية للمقاتلات الإسرائيلية في الأجواء اللبنانية، فضلا عن تهديده للجبهة الداخلية في إسرائيل نفسها.

وناشد المسؤول الإسرائيلي حكومة بلاده بضرورة تعزيز قدراتها العسكرية، في ظل التفوق النوعي لـ"حزب الله" في الفترة الأخيرة، ولعدم قدرة إسرائيل على الاجتياح البري مجدداً للأراضي اللبنانية، فضلا عن التخوف الإسرائيلي الداخلي من تفتت الجيش اللبناني لصالح قدرات "حزب الله".
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