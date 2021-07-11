لبنان

إنقاذ شابين من الغرق قبالة خليج جونية

Lebanon 24
11-07-2021 | 13:22
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تمكنت وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني من إنقاذ شابين من الغرق بعد أن قذفتهما الأمواج العالية عن صخور خليج جونية إلى البحر قبالة الخليج.
ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام، فقد تمّ تقديم الإسعافات اللازمة لهما وهما بصحة جيدة.
 
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