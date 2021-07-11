أهالي شهداء المرفأ: خلية المحامين المتابعة للملف لا تمثلنا

صدر عن أهالي شهداء إنفجار المرفأ البيان الآتي:نحن الموقعين أدناه، أهالي ضحايا وشهداء تفجير مرفأ بيروت من عاملين في المرفا وعناصر في فوج الإطفاء وسكان المناطق المتضررة، نؤكد على مطالبنا الموجهة الى السلطات المختصة برفع الحصانة وإعطاء الإذن بملاحقة النواب والوزراء ورؤساء الأجهزة الأمنية الحاليين والسابقين المعنيين إستجابة لطلب المحقق العدلي.كما أننا ندين ونرفض التهجمات الصادرة عن خلية نشأت على اثر الإدعاء على المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم والتي نصّبت نفسها "خلية متابعة ملف أهالي شهداء المرفأ" وهي بالطبع لا تمثلنا بل تعمل على عرقلة العدالة ومهاجمة المحقق العدلي لأسباب واضحة وهي حماية الحصانات حيث يقتصر عملها على مجاملة وممالقة اللواء عباس إبراهيم والتشكيك بعمل المحقق العدلي، كل ذلك على حساب العدالة ودم الضحايا والشهداء.ثورتنا من أجل إسقاط الحصانات ضماناً للعدالة والحقيقة في لبنان هي ثورة وطن ثورة وجودية لضمان بقائه.