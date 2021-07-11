لبنان

من سيمثل غدا امام القاضي بيطار؟

Lebanon 24
11-07-2021 | 19:18
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يمثل مدير المخابرات الأسبق العميد كميل ضاهر غداً الإثنين أمام المحقق العدلي في جريمة إنفجار مرفأ بيروت، كما يمثل العميد الركن جودت عويدات والعميد الركن غسان غرز الدين أمام القاضي طارق البيطار بعد غدٍ الثلاثاء.
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طارق البيطار

انفجار المرفأ

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