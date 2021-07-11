من سيمثل غدا امام القاضي بيطار؟

يمثل مدير المخابرات الأسبق العميد كميل ضاهر غداً الإثنين أمام المحقق العدلي في جريمة إنفجار مرفأ بيروت، كما يمثل العميد الركن جودت عويدات والعميد الركن غسان غرز الدين أمام القاضي طارق البيطار بعد غدٍ الثلاثاء.