من جديد.. كلامٌ هام من وزير التربية عن "إمتحانات البكالوريا"

أكد وزير التربية طارق المجذوب لـ"الجديد" أن هيئة التنسيق النقابية والأسرة التربوية قالت إنها "للنهاية" مع إجراء امتحانات شهادة البكالوريا، مشيراً الى أن عدداً من النواب سيقدّمون اقتراح قانون لإلغاء شهادة "البروفيه" والهدف الرئيسي الآن هو إجراء امتحانات البكالوريا بسلام.

وأردف: "قرار إلغاء الامتحانات لا يعود لشخص واحد بل هناك أيضاً هيئة التنسيق النقابية والأسرة التربوية".

ومع هذا، فقد سأل المجذوب: "إذا ألغينا امتحانات البكالوريا كيف سيكون مستوى الطلاب في الجامعة؟"، وأضاف: "التوجه هو لإجراء الامتحانات وللطلاب أقول ادرسوا".

ورداً على سؤال حول إمكانية إلغاء الامتحانات في حال انتشار "دلتا": "العملية قيد المتابعة مع وزارة الصحة وغيرها من المرجعيات وإلغاء البروفيه لا علاقة له بمتحوّر دلتا".